Gorakhpur News: अंडर-11 बालक एकल वर्ग में तक्ष विजयी
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Wed, 26 Aug 2026 02:52 AM IST
विज्ञापन
गोरखपुर। बीआरडी स्पोर्ट्स मिनी कॉप्लेक्स राजेंद्रनगर गोरखनाथ में 23, 24 और 25 अगस्त आयोजित बैडमिंटन प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया। अंडर-11 बालक एकल वर्ग में तक्ष दुबे ने विजेता का खिताब हासिल किया जबकि मोहम्मद जुमैर उपविजेता रहे।
वहीं, अंडर-13 बालक एकल में अंश कुमार गोंड ने प्रथम तो दिव्यांश सिंह रनर अप रहे। इसी आयु वर्ग के बालिका एकल में नंदिनी पांडेय विजेता और ऐश्वर्या शुक्ला उपविजेता रहीं। अंडर-13 बालक युगल वर्ग में अंश कुमार गोंड और विक्रांत की जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। दिव्यांश सिंह और अमरनाथ सिंह की जोड़ी दूसरे स्थान पर रही। अंडर-15 बालिका एकल में ऐश्वर्या शुक्ला ने बाजी मारी, जबकि नंदिनी पुंडीर उपविजेता रहीं। बालक एकल में अमृत सिंह विजेता और पियूष सिंह रनर-अप रहे। बालक युगल में पियूष सिंह और अंश कुमार गोंड की जोड़ी विजेता बनी।
विज्ञापन
वहीं, अंडर-13 बालक एकल में अंश कुमार गोंड ने प्रथम तो दिव्यांश सिंह रनर अप रहे। इसी आयु वर्ग के बालिका एकल में नंदिनी पांडेय विजेता और ऐश्वर्या शुक्ला उपविजेता रहीं। अंडर-13 बालक युगल वर्ग में अंश कुमार गोंड और विक्रांत की जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। दिव्यांश सिंह और अमरनाथ सिंह की जोड़ी दूसरे स्थान पर रही। अंडर-15 बालिका एकल में ऐश्वर्या शुक्ला ने बाजी मारी, जबकि नंदिनी पुंडीर उपविजेता रहीं। बालक एकल में अमृत सिंह विजेता और पियूष सिंह रनर-अप रहे। बालक युगल में पियूष सिंह और अंश कुमार गोंड की जोड़ी विजेता बनी।
विज्ञापन