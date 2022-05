{"_id":"626e1f79a1a76023b95c80bc","slug":"students-of-mahayogi-gorakhnath-university-will-be-able-to-start-startup","type":"story","status":"publish","title_hn":"खुशखबर: महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के छात्र शुरू कर सकेंगे स्टार्टअप, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद के बीच हुआ अनुबंध","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Sun, 01 May 2022 11:19 AM IST