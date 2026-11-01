फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   student Harassed Outside Police Outpost No FIR Registered Even After 24 Hours

पुलिस चौकी के सामने छात्रा से अभद्रता: मोबाइल छीनकर भागा युवक, 24 घंटे बाद भी पुलिस ने दर्ज नहीं की प्राथमिकी

Sun, 01 Nov 2026 06:50 PM IST
अनुराग रंजन अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर Published by: अनुराग रंजन Updated Sun, 01 Nov 2026 06:50 PM IST
सार

छात्रा के विरोध करने पर आरोपी उसका मोबाइल छीनकर भागने लगा। इस पर उसने शोर मचाया तो आसपास के लोग जुटने लगे। भीड़ को देखकर युवक मोबाइल फोन फेंककर भाग निकला।

विज्ञापन
student Harassed Outside Police Outpost No FIR Registered Even After 24 Hours
अपराध - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

शाहपुर इलाके में असुरन पुलिस चौकी के सामने शनिवार शाम पॉलिटेक्निक की छात्रा से छेड़खानी और मोबाइल छीनने का मामला सामने आया है। आरोप है कि एकतरफा प्रेम में परेशान करने वाले युवक ने छात्रा के साथ अभद्रता की और उसका मोबाइल छीन लिया। छात्रा के शोर मचाने पर जुटी भीड़ को देखकर आरोपी मोबाइल फेंककर भाग निकला। पीड़िता ने परिजनों के साथ पुलिस को तहरीर दी है, लेकिन घटना के 24 घंटे बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई।
विज्ञापन


एकतरफा प्रेम में पहले भी परेशान करता था युवक
जानकारी के मुताबिक, हरपुर बुदहट क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली छात्रा असुरन स्थित एक छात्रावास में रहकर पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करती है। आरोप है कि उसके गांव का ही एक युवक एकतरफा प्रेम में उसे परेशान करता था और रास्ते में आते-जाते छेड़खानी करता था। इससे परेशान होकर छात्रा ने परिजनों को इसकी जानकारी दी थी। परिजनों की शिकायत पर तीन जून को हरपुर बुदहट थाने में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
विज्ञापन


 
Trending Videos

इसके बाद छात्रा शहर में रहकर पढ़ाई करने लगी। आरोप है कि प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद युवक उसकी तलाश करता रहा। शनिवार शाम छात्रा ऑनलाइन परीक्षा के लिए जरूरी कागजात की फोटो कॉपी कराने हॉस्टल से निकली थी। असुरन पुलिस चौकी के सामने स्थित दुकान से फोटो कॉपी कराने के बाद वह पैदल वापस लौट रही थी। इसी दौरान पल्सर बाइक से पहुंचे युवक ने उसके साथ छेड़खानी शुरू कर दी। छात्रा ने विरोध किया तो आरोपी उसका मोबाइल छीनकर भागने लगा। इस पर उसने शोर मचाया तो आसपास के लोग जुटने लगे। भीड़ को देखकर युवक मोबाइल फोन फेंककर भाग निकला।

घटना के 24 घंटे बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं
घटना से घबराई छात्रा ने फोन कर परिजनों को इसकी जानकारी दी। कुछ देर बाद वह अपने पिता के साथ असुरन पुलिस चौकी पहुंची। वहां उसे बताया गया कि घटनास्थल उनके क्षेत्र में नहीं, बल्कि कौवाबाग पुलिस चौकी के अंतर्गत आता है। इसके बाद कौवाबाग पहुंचने पर शाहपुर थाने में प्रार्थना पत्र देने की बात कही गई। पीड़िता ने शाहपुर पुलिस को तहरीर दे दी है। परिजनों का आरोप है कि घटना के 24 घंटे बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed