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20 किलोमीटर रेस वॉक पुरुष वर्ग में सत्यवीर प्रसाद, नितेश रजक और संदीप गुप्ता ने क्रमश: पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। महिला वर्ग में रूपाली प्रथम, मधु द्वितीय और हरेंद्र प्रसाद तृतीय स्थान पर रहीं। 110 मीटर हर्डल्स में दीपक कुमार, आदित्य राज और राहुल यादव ने क्रमश: पहले तीन स्थान हासिल किए। वहीं, 100 मीटर महिला हर्डल्स में निशा मौर्य प्रथम, रिया सिंह गौतम द्वितीय और अंचल जायसवाल तृतीय रहीं।ट्रिपल जंप के पुरुष वर्ग में हर्ष राणा, ऋतिक कुमार और अंकित कुमार ने क्रमश: पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। महिला वर्ग में अंशिका मौर्य प्रथम, सुधा द्वितीय और अंचल जायसवाल तृतीय रहीं। जैवलिन थ्रो पुरुष वर्ग में सत्यम सिंह ने पहला, इरफान ने दूसरा और शिवम ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। महिला वर्ग में किट्टू प्रथम, नाजनीन खातून द्वितीय और खुशी यादव तृतीय रहीं। 400 मीटर दौड़ के पुरुष वर्ग में अभिषेक, विवेकानंद और अमरजीत ने क्रमश: पहले तीन स्थान हासिल किए। महिला वर्ग में रिया सिंह गौतम प्रथम, श्रेया सिंह द्वितीय और गुड़िया निषाद तृतीय रहीं।प्रतियोगिता के दौरान विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को विक्ट्री सेरेमनी में सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रो. सुनीता वर्मा, प्रो. संदीप दीक्षित, प्रो. उमेशनाथ त्रिपाठी, प्रो. जीएच बेहरा, प्रो. रविकांत उपाध्याय, प्रो. रामवंत गुप्ता, प्रो. अनिल यादव, प्रो. अनुभूति दुबे, डॉ. सूरज मिश्र, प्रो. महेश यादव और डॉ. राजेश कुमार मौजूद रहे। प्रतियोगिता का समापन बुधवार को होगा।1500 मीटर दौड़ और फील्ड स्पर्धाओं के नतीजे1500 मीटर पुरुष वर्ग में ज्ञान सिंह यादव प्रथम, सौरभ तिवारी द्वितीय और किशन तृतीय रहे। महिला वर्ग में तन्वी मलिक ने पहला, पूनम निषाद ने दूसरा और मोनिका पटेल ने तीसरा स्थान हासिल किया। हाई जंप पुरुष वर्ग में लकी, शिवम और निखिल यादव ने क्रमश: पहले तीन स्थान प्राप्त किए। महिला वर्ग में सुधा प्रथम, संजना खातून द्वितीय और निशा मौर्य तृतीय रहीं। डिस्कस थ्रो पुरुष वर्ग में विकास कुमार प्रथम, अखिलेश कुमार द्वितीय और रितेश तृतीय रहे। महिला वर्ग में नाजनीन खातून, अंशिका सिंह और ज्योति ने क्रमश: पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया।