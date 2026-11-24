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गोरखपुर। जनगणना-2027 के द्वितीय चरण के तहत चल रही स्व-गणना में गोरखपुर नगर निगम प्रदेश के 17 नगर निगमों में सातवें स्थान पर है। अब नगर निगम ने अपनी स्थिति में सुधार कर गोरखपुर को प्रदेश के शीर्ष तीन नगर निगमों में शामिल कराने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए जागरूकता अभियान तेज कर दिया गया है।सोमवार को नगर निगम की ओर से सेंट्रल हिंदू स्कूल समेत विभिन्न कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों में विशेष जागरूकता शिविर लगाए गए। इनमें शिक्षकों, विद्यार्थियों और अन्य लोगों को स्व-गणना की प्रक्रिया, उसके चरण और इसके महत्व की जानकारी दी गई। लोगों से खुद स्व-गणना करने के साथ परिवार और आसपास के लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करने की अपील की गई। स्व-गणना की प्रक्रिया 30 नवंबर तक चलेगी। इसके बाद एक दिसंबर 2026 से चार जनवरी 2027 तक प्रगणक घर-घर जाकर जनगणना करेंगे। इस दौरान ऑनलाइन स्व-गणना में दर्ज जानकारी का सत्यापन किया जाएगा। नगर आयुक्त अजय जैन ने कहा कि अधिक से अधिक नागरिकों की भागीदारी से गोरखपुर को प्रदेश के शीर्ष तीन नगर निगमों में पहुंचाने का लक्ष्य हासिल कर सकेगा।