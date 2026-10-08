Gorakhpur News: रेलवे कर्मचारियों ने न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग की

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गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ ने राष्ट्रव्यापी मांग पखवाड़े के समापन पर महाप्रबंधक कार्यालय पर एक सभा की। भारतीय रेलवे मजदूर संघ ने प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन महाप्रबंधक के माध्यम से भेजा। इसमें 21000 रुपये बोनस, आठवें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन और मृत्यु क्षतिपूर्ति बढ़ाने की मांग की गई। भारतीय रेलवे मजदूर संघ के डीके चक्रवर्ती ने बताया कि पीएलबी बोनस का भुगतान उनके संघ के प्रयासों से शुरू हुआ।