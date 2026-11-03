Gorakhpur News: धान खरीद शुरू, पहले दिन 93 क्विंटल की खरीद

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जिला खाद्य विपणन अधिकारी अरविंद कुमार दुबे ने बताया कि धान खरीद एक नवंबर से शुरू है। यह 28 फरवरी तक चलेगी। सरकार का लक्ष्य है कि जो भी किसान सरकारी क्रय एजेंसियों पर अपना धान बेचना चाहते हैं, उन्हें उचित मूल्य मिले। जिले में धान खरीद का कुल लक्ष्य 1.90 मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है। एक नवंबर को रविवार होने के कारण खरीद शुरू नहीं हो सकी थी। सोमवार को गोला, सोनबरसा मंडी और पिपरौली स्थित क्रय केंद्रों पर किसानों से धान खरीदा गया।सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2441 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। ग्रेड वन धान के लिए किसानों को 2461 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान किया जाएगा। किसानों को उनके धान का मूल्य सीधे आधार से जुड़े बैंक खातों में मिलेगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसानों को उनके उत्पाद का सही दाम मिले।पंजीकरण प्रक्रिया और शर्तेंधान बेचने के इच्छुक किसानों के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। बिना पंजीकरण के धान की खरीद नहीं की जाएगी। किसान अपना पंजीकरण ऑनलाइन माध्यम से करा सकते हैं। यह पंजीकरण किसान पहचान पत्र के आधार पर किया जाएगा। कुछ क्रय केंद्रों पर किसान पंजीकरण कराने के लिए पहुंचे थे।