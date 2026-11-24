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जानकारी के अनुसार, सोमवार सुबह महराजगंज जा रहा केमिकल लदा ओवरलोड ट्रक सहजनवा थाना चौराहे के पास फोरलेन पर पहुंचते ही पलट गया। ट्रक की बॉडी क्षतिग्रस्त होकर लटक गई। इसके चलते फोरलेन पर आवागमन बाधित हो गया और भीटीरावत चौराहे से आगे तक जाम लग गया। जल्द निकलने की होड़ में वाहन चालकों के बीच आगे बढ़ने की कोशिश से स्थिति और मुश्किल हो गई। जाम की सूचना पर पहुंची पुलिस ने यातायात बहाल कराने की कोशिश की। सर्विस लेन को साफ कराया गया, जिसके बाद वाहन धीरे-धीरे निकलने लगे। पुलिस ने अपराह्न तीन बजे पलटे ट्रक को फोरलेन से हटवाया। इसके बाद यातायात सामान्य होने लगा हालांकि शाम चार बजे तक वाहनों की रफ्तार धीमी बनी रही।सीओ गीडा आभा सिंह ने बताया कि ओवरलोडिंग के कारण हादसा हुआ है। ट्रक को फोरलेन से हटा दिया गया है। वाहनों का आवागमन शुरू हो गया है।