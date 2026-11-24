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इस समय पुरानी प्याज का सीजन लगभग समाप्त हो चुका है। नासिक, अलवर और शाजापुर (मध्यप्रदेश) से इसकी आवक काफी कम हो गई है। मंडी में रोजाना महज दो से तीन टन पुरानी प्याज पहुंच रही है। वहीं, नासिक से नई प्याज की आवक शुरू हो गई है, लेकिन कच्ची होने के कारण इसकी मात्रा अभी सीमित है। फिलहाल मंडी में प्रतिदिन करीब 10 गाड़ी प्याज पहुंच रही हैं। एक गाड़ी में लगभग 30 टन प्याज होती है।थोक व्यापारी इशा मोहम्मद ने बताया कि पुरानी प्याज की आवक लगातार घट रही है। नई प्याज अभी कच्ची है, इसलिए इसकी आपूर्ति धीरे-धीरे बढ़ रही है। फल-सब्जी विक्रेता एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पशुपतिनाथ निगम ने बताया कि नई फसल की आवक बढ़ने पर कीमतों में गिरावट आने की उम्मीद है। ऐसे में उपभोक्ताओं को प्याज के दाम कम होने के लिए नई फसल की आपूर्ति बढ़ने का इंतजार करना होगा।