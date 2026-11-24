Gorakhpur News: प्याज के दाम ने बिगाड़ा रसोई का बजट, फुटकर में 60 रुपये किलो तक पहुंची कीमत
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Tue, 24 Nov 2026 02:45 AM IST
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गोरखपुर। प्याज की बढ़ती कीमतों ने लोगों की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। बाजार में प्याज के थोक दाम 40 से 43 रुपये प्रति किलो हैं जबकि फुटकर में यह 55 से 60 रुपये किलो तक बिक रही है। व्यापारियों के मुताबिक, महाराष्ट्र में फरवरी में हुई भारी बारिश से प्याज की फसल को नुकसान पहुंचा था। इसका असर अब बाजार में दिखाई दे रहा है।
इस समय पुरानी प्याज का सीजन लगभग समाप्त हो चुका है। नासिक, अलवर और शाजापुर (मध्यप्रदेश) से इसकी आवक काफी कम हो गई है। मंडी में रोजाना महज दो से तीन टन पुरानी प्याज पहुंच रही है। वहीं, नासिक से नई प्याज की आवक शुरू हो गई है, लेकिन कच्ची होने के कारण इसकी मात्रा अभी सीमित है। फिलहाल मंडी में प्रतिदिन करीब 10 गाड़ी प्याज पहुंच रही हैं। एक गाड़ी में लगभग 30 टन प्याज होती है।
थोक व्यापारी इशा मोहम्मद ने बताया कि पुरानी प्याज की आवक लगातार घट रही है। नई प्याज अभी कच्ची है, इसलिए इसकी आपूर्ति धीरे-धीरे बढ़ रही है। फल-सब्जी विक्रेता एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पशुपतिनाथ निगम ने बताया कि नई फसल की आवक बढ़ने पर कीमतों में गिरावट आने की उम्मीद है। ऐसे में उपभोक्ताओं को प्याज के दाम कम होने के लिए नई फसल की आपूर्ति बढ़ने का इंतजार करना होगा।
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इस समय पुरानी प्याज का सीजन लगभग समाप्त हो चुका है। नासिक, अलवर और शाजापुर (मध्यप्रदेश) से इसकी आवक काफी कम हो गई है। मंडी में रोजाना महज दो से तीन टन पुरानी प्याज पहुंच रही है। वहीं, नासिक से नई प्याज की आवक शुरू हो गई है, लेकिन कच्ची होने के कारण इसकी मात्रा अभी सीमित है। फिलहाल मंडी में प्रतिदिन करीब 10 गाड़ी प्याज पहुंच रही हैं। एक गाड़ी में लगभग 30 टन प्याज होती है।
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थोक व्यापारी इशा मोहम्मद ने बताया कि पुरानी प्याज की आवक लगातार घट रही है। नई प्याज अभी कच्ची है, इसलिए इसकी आपूर्ति धीरे-धीरे बढ़ रही है। फल-सब्जी विक्रेता एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पशुपतिनाथ निगम ने बताया कि नई फसल की आवक बढ़ने पर कीमतों में गिरावट आने की उम्मीद है। ऐसे में उपभोक्ताओं को प्याज के दाम कम होने के लिए नई फसल की आपूर्ति बढ़ने का इंतजार करना होगा।
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