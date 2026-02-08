Gorakhpur News: नौ विद्यार्थियों ने इसरो की कॉन्फ्रेंस में किया डीडीयू का प्रतिनिधित्व
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 03:00 AM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 03:00 AM IST
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गोरखपुर। बंगलूरू स्थित इसरो के यूआर राव सेटेलाइट सेंटर में अखिल भारतीय तकनीकी सम्मेलन-2025 का आयोजन पांच व छह फरवरी को किया गया। इसमें दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के गणित एवं सांख्यिकी विभाग के नौ विद्यार्थियों ने अपने चयनित शोध पत्र प्रस्तुत किए।
सम्मेलन में शोधार्थी आफताब अंसारी, स्नातक विद्यार्थियों अंकिता मौर्या, तन्वी राव, तान्या मिश्रा, तनु प्रिया त्रिपाठी, दिव्या शैलजा पांडेय, विजय कुमार, प्रियांश यादव एवं अमन मौर्या शामिल रहे। इस दौरान सेटेलाइट सेंटर की ओर से प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। सभी विद्यार्थियों ने निर्देशक डॉ. राजेश कुमार के निर्देशन में प्रतिभाग किया। इसमें इसरो, डीआरडीओ जैसे संस्थानों में कॅरिअर बनाने के बारे में भी जानकारी दी गई। कुलपति प्रो. पूनम टंडन और प्रति कुलपति प्रो. शांतनु रस्तोगी ने विद्यार्थियों को बधाई दी। ब्यूरो
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सम्मेलन में शोधार्थी आफताब अंसारी, स्नातक विद्यार्थियों अंकिता मौर्या, तन्वी राव, तान्या मिश्रा, तनु प्रिया त्रिपाठी, दिव्या शैलजा पांडेय, विजय कुमार, प्रियांश यादव एवं अमन मौर्या शामिल रहे। इस दौरान सेटेलाइट सेंटर की ओर से प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। सभी विद्यार्थियों ने निर्देशक डॉ. राजेश कुमार के निर्देशन में प्रतिभाग किया। इसमें इसरो, डीआरडीओ जैसे संस्थानों में कॅरिअर बनाने के बारे में भी जानकारी दी गई। कुलपति प्रो. पूनम टंडन और प्रति कुलपति प्रो. शांतनु रस्तोगी ने विद्यार्थियों को बधाई दी। ब्यूरो
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