Gorakhpur News: नौ विद्यार्थियों ने इसरो की कॉन्फ्रेंस में किया डीडीयू का प्रतिनिधित्व

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सम्मेलन में शोधार्थी आफताब अंसारी, स्नातक विद्यार्थियों अंकिता मौर्या, तन्वी राव, तान्या मिश्रा, तनु प्रिया त्रिपाठी, दिव्या शैलजा पांडेय, विजय कुमार, प्रियांश यादव एवं अमन मौर्या शामिल रहे। इस दौरान सेटेलाइट सेंटर की ओर से प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। सभी विद्यार्थियों ने निर्देशक डॉ. राजेश कुमार के निर्देशन में प्रतिभाग किया। इसमें इसरो, डीआरडीओ जैसे संस्थानों में कॅरिअर बनाने के बारे में भी जानकारी दी गई। कुलपति प्रो. पूनम टंडन और प्रति कुलपति प्रो. शांतनु रस्तोगी ने विद्यार्थियों को बधाई दी। ब्यूरो