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गोरखपुर। गोरखपुर-नरकटियागंज रूट पर सफर करने वाले यात्रियों को जल्द ही बड़ी राहत मिलने वाली है। 88 किलोमीटर इस रूट पर अगले महीने की 20 तारीख तक करीब 40 किमी लंबाई में डबल लाइन बिछाने का काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद ट्रेनें दोनों लाइनों पर सरपट दौड़ेंगी। ट्रेनों को सिग्नल न मिलने के चलते रास्ते में स्टेशनों पर रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समय की बचत तो होगी ही, साथ में इस रूट पर भविष्य में और ट्रेनें चलाई जा सकेंगी।गोरखपुर कैंट–नरकटियागंज रेलखंड पर करीब 1120 करोड़ रुपये की दोहरीकरण परियोजना की नींव 6 मार्च 2024 को रखी गई थी और जुलाई 2024 में काम शुरू हुआ। पहले फेज में गोरखपुर कैंट से पिपराइच तक 20 किमी लंबाई में डबल लाइन बिछाई गई। अब दूसरे फेज में पिपराइच से कप्तानगंज तक 20 किमी लंबी रेल लाइन का काम पूरा हो गया है। तीन दिसंबर से 19 दिसंबर तक मेगा ब्लॉक लेकर नॉन इंटरलाकिंग काम को पूरा कराया जाएगा और इसी बीच रेल संरक्षा आयुक्त निरीक्षण करके पटरियों की गुणवत्ता को परखेंगे। इसके बाद ट्रेनों को चलाने की स्वीकृति दी जाएगी।आनंदनगर-घुघली-महराजगंज नई लाइन के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरीआनंदनगर-घुघली-महराजगंज के बीच 53 किलोमीटर नई रेल लाइन का काम भी जल्द शुरू होने जा रहा है। रेल प्रशासन ने परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी करा ली है और मुआवजा वितरण अंतिम चरण में है। कार्य के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस रेल लाइन को बिछाने में करीब 960 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे ट्रेनों के संचालन के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होगा।डबल लाइन से मालगाड़ियों का संचालन भी होगा आसानगोरखपुर छावनी-पनियहवा रूट पर दोहरीकरण का फायदा सिर्फ यात्री ट्रेनों तक सीमित नहीं रहेगा। इस रूट पर मालगाड़ियों के संचालन की क्षमता भी बढ़ेगी। अभी सिंगल लाइन होने के कारण यात्री और मालगाड़ियों दोनों को क्रॉसिंग के लिए इंतजार करना पड़ता है। डबल लाइन बनने के बाद एक ट्रैक से एक दिशा और दूसरे ट्रैक से विपरीत दिशा की ट्रेनें गुजर सकेंगी। इससे मालगाड़ियों को रास्ता देने के लिए यात्री ट्रेनों को रोकने की जरूरत कम होगी। साथ ही माल परिवहन तेज होने से रेलवे की परिचालन क्षमता भी बढ़ेगी।कोटनई रेल लाइन और दोहरीकरण की परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। इनके पूरा होने से ट्रेनों के संचालन की क्षमता बढ़ेगी। यात्रियों को ट्रेनों के समय से आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी और उन्हें स्टेशनों पर अनावश्यक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।-सुमित कुमार, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, पूर्वोत्तर रेलवे