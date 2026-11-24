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गोरखपुर। अयोध्या धाम से नेपाल के जनकपुर धाम के बीच शुरू हुई नई स्पेशल ट्रेन सोमवार को गोरखपुर पहुंची। इस दौरान कई यात्रियों ने भगवान राम के जयकारे भी लगाए। प्लेटफॉर्म नंबर दो पर ट्रेन के पहुंचने पर पूर्वोत्तर रेलवे के अधिकारियों ने स्वागत किया। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार भी मौजूद रहे। पहली बार इस ऐतिहासिक रेल यात्रा का हिस्सा बने यात्रियों में खासा उत्साह और खुशी देखने को मिली।गाड़ी संख्या 04295 अयोध्या धाम-जनकपुर धाम नई स्पेशल ट्रेन ने सोमवार को अयोध्या धाम से अपनी पहली यात्रा शुरू की। मनकापुर और बस्ती होते हुए शाम 5:30 बजे गोरखपुर पहुंची। यहां से 5:40 बजे प्रस्थान कर ट्रेन पनियहवा, नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, शीशो हॉल्ट, मधुबनी और जयनगर कस्टम यार्ड होते हुए नेपाल के जनकपुर धाम के लिए रवाना हुई। इस दौरान मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने यात्रियों को स्मारिका टिकट भी दिया।पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि ट्रेन के आगमन पर यात्रियों ने प्रसन्नता जताते हुए इसे अयोध्या और जनकपुर के बीच धार्मिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने वाली महत्वपूर्ण पहल है।बोले यात्रीकोटपहली बार भारत से नेपाल जाने के लिए यह ट्रेन शुरु की गई है। आज इसमें यात्रा कर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। इससे भारत और नेपाल दोनों देशों के लोगों को लाभ होगा।- कमलेश कुमार, बेतियाकोटसरकार की ओर से राम नगरी अयोध्या से सीता की नगरी जनकपुर के लिए ट्रेन चलाई गई है। कम से कम इससे राम और सीता की नगरी को जोड़ने का कार्य किया गया है। श्रद्धालु अयोध्या के साथ जनकपुर की यात्रा भी कर सकेंगे।- किरण देवी, अयोध्या