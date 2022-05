{"_id":"627c2feaf46eb94fad53122e","slug":"nepal-will-vote-tomorrow-border-seal-increased-vigil-possible-visit-of-pm-modi-on-16","type":"story","status":"publish","title_hn":"सिद्धार्थनगर : नेपाल में कल होगा मतदान, सीमा सील, बढ़ाई गई चौकसी, पीएम मोदी का संभावित दौरा 16 को","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, सिद्धार्थनगर Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Thu, 12 May 2022 03:21 AM IST