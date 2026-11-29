गोरखपुर। नौसड़ तिराहे पर शुक्रवार रात तेज रफ्तार ट्रेलर की टक्कर से बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों को एंबुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने पीछे बैठे व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। घायल बाइक चालक का उपचार चल रहा है। पुलिस ने ट्रेलर को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में ले लिया है।जानकारी के अनुसार, घटना शुक्रवार रात करीब 10:10 बजे की है। सहजनवां थाना क्षेत्र के पुंडा गांव निवासी दुर्गेश भट्ट (35) अपने गांव के ही विनय शर्मा (52) के साथ मोटरसाइकिल से जा रहे थे। दोनों अभी नौसड़ तिराहे के पास पहुंचे थे कि ट्रेलर ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में दुर्गेश और विनय दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल भिजवाया। वहां चिकित्सकों ने विनय शर्मा को मृत घोषित कर दिया जबकि दुर्गेश का उपचार शुरू किया गया। विनय के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मर्चरी में रखवा दिया गया है। पुलिस ने दुर्घटना में शामिल ट्रेलर को कब्जे में ले लिया है। चालक को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। एसपी नॉर्थ राजेश घुनावत ने बताया कि चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवा दिया गया है।