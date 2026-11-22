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खोराबार। थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोरी से छेड़खानी के विरोध पर मां-बेटी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने गांव के ही पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। तहरीर के मुताबिक, 12 नवंबर की सुबह किशोरी घर में खाना बना रही थी। उसकी मां छत पर धान सुखाने के लिए फैला रही थी। आरोप है कि इसी दौरान पड़ोस का एक युवक घर में घुस आया और किशोरी को गलत नीयत से पकड़ लिया। किशोरी के शोर मचाने पर मां नीचे पहुंची और विरोध किया। आरोप है कि इसके बाद युवक के परिजन भी घर में घुस आए और मां-बेटी की पिटाई कर दी। थाना प्रभारी सुधांशु सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। संवाद