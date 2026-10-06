Gorakhpur News: डंडे के बल पर दुकानदार से मोबाइल और 15,500 रुपये लूटे

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बड़हलगंज निवासी कृष्ण कुमार सोनी के अनुसार, वह रविवार शाम करीब सात बजे रोज की तरह अपनी दुकान बंद कर बाइक से घर लौट रहे थे। जैसे ही वह साउखोर-घेवरपार मार्ग पर पहुंचे, पहले से डंडा लेकर खड़े दो युवकों ने उन्हें रोक लिया। आरोप है कि दोनों युवकों ने उनसे रुपये और अन्य सामान देने को कहा। कृष्ण कुमार के विरोध करने पर आरोपितों ने उनके साथ मारपीट की और मोबाइल फोन के साथ करीब 15,500 रुपये नकद छीन लिए। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों युवक बाइक से भाग गए। पीड़ित ने सोमवार दोपहर गगहा थाने पहुंचकर पुलिस को लिखित तहरीर दी। थाना प्रभारी राज कुमार सराेज ने बताया कि तहरीर के आधार पर घटनास्थल और आसपास के इलाकों में जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की पहचान कर जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी।