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Gorakhpur News: आईआईटी पटना में दम दिखाएंगे एमएमएमयूटी के खिलाड़ी

Tue, 06 Oct 2026 02:59 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 02:59 AM IST
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MMMUT players to showcase their mettle at IIT Patna.
गोरखपुर। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एमएमएमयूटी) की विभिन्न खेल टीमों के खिलाड़ी आईआईटी पटना में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) पटना की ओर से 7 से 11 अक्तूबर तक आयोजित अंतर-महाविद्यालयीय स्पोर्ट्स फेस्ट ‘इन्फिनिटो’26’ में प्रतिभागिता के लिए विश्वविद्यालय की खेल टीम सोमवार को रवाना हुई। रवाना होने से पहले कुलपति प्रो. अनुपमा कौशिक शर्मा ने खिलाड़ियों से संवाद किया और उन्हें शुभकामनाएं दीं। उन्होंने खिलाड़ियों से आत्मविश्वास, अनुशासन और खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी मैदान पर अपने प्रदर्शन के साथ विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ाएं। इस दौरान अधिष्ठाता विस्तार, क्षेत्रीय संपर्क एवं पूर्व छात्र संबंध प्रो. बीके पांडेय, छात्र क्रिया-कलाप परिषद के अध्यक्ष डॉ. राजन मिश्रा, विद्युत अभियांत्रिकी विभाग के डॉ. अवधेश कुमार, प्रभारी खेल उप परिषद एवं पीटीआई अरुण कुमार सिंह और जाकिर हुसैन मौजूद रहे।
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