{"_id":"6275fe152014017c24002ee2","slug":"minister-dharampal-singh-said-delay-in-road-construction-not-tolerated","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"गोरखपुर में बोले प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह: सड़क निर्माण में देरी बर्दाश्त नहीं, सतत निगरानी करें अधिकारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Sat, 07 May 2022 10:35 AM IST