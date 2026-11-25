Gorakhpur News: दूसरी शादी का विरोध करने पर विवाहिता को धमकी, पति समेत तीन पर प्राथमिकी
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 02:31 AM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 02:31 AM IST
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बड़हलगंज। पति की दूसरी शादी का विरोध करने पर विवाहिता को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। भरौली गांव निवासी पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने पति अमरनाथ यादव, ससुर हरिनाथ यादव और सास मालती देवी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
पीड़िता के अनुसार, उसकी शादी वर्ष 2018 में हुई थी। ससुराल में प्रताड़ना से परेशान होकर उसने गोरखपुर परिवार न्यायालय में पहले से ही वाद दाखिल किया है। आरोप है कि 22 नवंबर 2026 को उसे जानकारी मिली कि उसके पति ने गोला बाजार क्षेत्र में दूसरी शादी कर ली है और उसका एक बच्चा भी है। इस बात का विरोध करने पर ससुराल पक्ष के लोगों ने उसके साथ गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। बड़हलगंज थाना प्रभारी अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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पीड़िता के अनुसार, उसकी शादी वर्ष 2018 में हुई थी। ससुराल में प्रताड़ना से परेशान होकर उसने गोरखपुर परिवार न्यायालय में पहले से ही वाद दाखिल किया है। आरोप है कि 22 नवंबर 2026 को उसे जानकारी मिली कि उसके पति ने गोला बाजार क्षेत्र में दूसरी शादी कर ली है और उसका एक बच्चा भी है। इस बात का विरोध करने पर ससुराल पक्ष के लोगों ने उसके साथ गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। बड़हलगंज थाना प्रभारी अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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