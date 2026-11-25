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पीड़िता के अनुसार, उसकी शादी वर्ष 2018 में हुई थी। ससुराल में प्रताड़ना से परेशान होकर उसने गोरखपुर परिवार न्यायालय में पहले से ही वाद दाखिल किया है। आरोप है कि 22 नवंबर 2026 को उसे जानकारी मिली कि उसके पति ने गोला बाजार क्षेत्र में दूसरी शादी कर ली है और उसका एक बच्चा भी है। इस बात का विरोध करने पर ससुराल पक्ष के लोगों ने उसके साथ गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। बड़हलगंज थाना प्रभारी अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।