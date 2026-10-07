Gorakhpur News: वाई मॉडल ओवरब्रिज की मांग पर बाजार बंद

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व्यापारियों के मुताबिक ओवरब्रिज को मूल रूप से वाई मॉडल में स्वीकृति मिली थी। रेलवे फाटक के पास बने गोलंबर से एक मार्ग मुंडेरा बाजार और दूसरा शहीद स्मारक की ओर जाना प्रस्तावित था। शुरुआत में इसी के अनुरूप निर्माण भी शुरू हुआ, लेकिन बाद में नक्शे में संशोधन कर इसे एल मॉडल कर दिया गया। शहीद स्मारक की ओर ओवरब्रिज का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, जबकि मुंडेरा बाजार की ओर प्रस्तावित हिस्सा रोक दिया गया है।दो दर्जन गांवों की आवाजाही पर पड़ेगा असरव्यापारियों ने बताया कि मुंडेरा बाजार और आसपास के करीब दो दर्जन गांवों के लोग रोजाना भोपा बाजार और रेलवे क्रॉसिंग होकर आवागमन करते हैं। बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे, व्यापारी और नौकरीपेशा लोग भी इस मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। उनका कहना है कि मुंडेरा बाजार की ओर पुल नहीं बनने से रेलवे क्रॉसिंग के दूसरी तरफ यातायात का दबाव बना रहेगा और जाम की समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होगी। चार फरवरी 2021 को चौरीचौरा शताब्दी समारोह के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थानीय लोगों की मांग पर भोपा बाजार रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज निर्माण की घोषणा की थी। इसके बाद वाई मॉडल के तहत इसे स्वीकृति मिली थी। अब शहीद स्मारक की ओर निर्माण पूरा होने और उद्घाटन की तैयारी के बीच मुंडेरा बाजार की ओर हिस्सा नहीं बनाए जाने से लोगों की चिंता बढ़ गई है।पहले भी जता चुके हैं विरोधवाई मॉडल की मांग को लेकर व्यापारियों ने इससे पहले तीन अक्तूबर को काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया था। व्यापारियों का कहना है कि अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के सामने कई बार मांग रखने के बावजूद मुंडेरा बाजार की ओर निर्माण शुरू नहीं किया गया। मंगलवार को बाजार बंद कर उन्होंने अपनी एकजुटता दिखाई।सर्राफा व्यवसायी संघ चौरीचौरा के अध्यक्ष पीयूष खेतान, पूर्व सभासद भुवनपति निराला, सभासद मोहित जायसवाल, राजेश जायसवाल, अनिल जायसवाल, गुड्डू बरनवाल, धरम वर्मा, रमेश चंद्र जायसवाल, घनश्याम जायसवाल सहित अन्य व्यापारियों ने दुकानें बंद रखने वाले कारोबारियों का आभार जताया।मांग पूरी होने तक जारी रहेगा आंदोलनपीयूष खेतान ने कहा कि मुंडेरा बाजार की ओर हिस्सा नहीं बनाया गया तो ओवरब्रिज निर्माण का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। पूर्व स्वीकृत वाई मॉडल के अनुसार ही निर्माण कराया जाना चाहिए। व्यापारी नेता राजकुमार जायसवाल ने कहा कि मुंडेरा बाजार की ओर निर्माण शुरू नहीं हुआ तो आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। व्यापारियों ने मुख्यमंत्री से अधूरे ओवरब्रिज को मूल वाई मॉडल के अनुरूप पूरा कराने की मांग की। बाजार बंद होने से खरीदारी के लिए पहुंचे लोगों को परेशानी हुई। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए चौरीचौरा पुलिस क्षेत्र में भ्रमणशील रही।