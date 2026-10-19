Gorakhpur News: फॉरेस्ट क्लब में अवैध हुक्काबार का भंडाफोड़

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पुलिस के अनुसार, ओमेगा पार्टी हॉल में अवैध रूप से हुक्काबार संचालित करने की सूचना मिली थी। यहां कम उम्र के युवक-युवतियों को हुक्के की ओर आकर्षित करने की बात सामने आई थी। इसके एवज में 1500 से 2000 रुपये तक वसूले जाने की सूचना भी मिली थी। इसके बाद खोराबार थाने की पुलिस टीम ने छापा मारा।पुलिस ने मौके से राजस्थान के अजमेर जिले के गांधीनगर थाना क्षेत्र के मदनगंज निवासी रवि दग्दी और बलरामपुर जिले के सिरसिया निवासी अखिलेश वर्मा को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान सात हुक्के, पाइप और चिलम, फ्लेवरयुक्त तंबाकू के पांच छोटे पैकेट, क्यूब कोल के तीन बॉक्स, हुक्के के आठ डिस्पोजेबल माउथ टिप्स और दो कोल बर्नर बरामद किए गए। दोनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।