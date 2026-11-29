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गोरखपुर। कैफीनयुक्त पेय पदार्थों को ‘एनर्जी ड्रिंक’ के नाम से बेचने और प्रचारित करने वालों पर खाद्य विभाग सख्ती करेगा। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के निर्देश पर जिले में ऐसे उत्पादों के खिलाफ सघन निरीक्षण एवं प्रवर्तन अभियान चलाया जाएगा। विभाग ने निर्माताओं, थोक-फुटकर विक्रेताओं, मॉल, सुपरमार्केट और ऑनलाइन कारोबारियों को लेबल पर ‘एनर्जी ड्रिंक’ अंकित कैफीनयुक्त पेय का विक्रय और भंडारण तत्काल बंद करने के निर्देश दिए हैं।सहायक आयुक्त (खाद्य) डॉ. सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि एफसीएस के तहत आने वाले ऐसे पेय पदार्थों को केवल ‘कैफीनयुक्त पेय’ के रूप में मानकीकृत किया गया है। एनर्जी ड्रिंक या स्पोर्ट्स ड्रिंक नाम से अलग मानक अधिसूचित नहीं है। ऐसे शब्दों का लेबल या विज्ञापन में इस्तेमाल नियमों का उल्लंघन है। सहायक आयुक्त ने कहा कि विभाग की टीमें अभियान चलाकर बाजार में जांच के साथ नमूने लेंगी।सेहत पर भी पड़ सकता है असरसहायक आयुक्त ने बताया कि जरूरत से ज्यादा कैफीन लेने से घबराहट, बेचैनी, नींद में कमी, तेज धड़कन और रक्तचाप बढ़ने जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। उपभोक्ताओं को केवल ‘एनर्जी’ जैसे दावों के आधार पर पेय खरीदने से बचने और लेबल की जानकारी जांचने की सलाह दी गई है।