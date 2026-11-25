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जिला कबड्डी संघ के सचिव प्रणव कुमार पांडे ने बताया कि मुरादाबाद में आयोजित मंडलीय स्टेट प्रतियोगिता में प्रदेश की 18 टीमों ने प्रतिभाग किया था। जूनियर वर्ग के मुकाबलों के बाद खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर उत्तर प्रदेश की टीम का चयन किया गया। इसमें प्राची आर्या ने भी जगह बनाई। फिलहाल अयोध्या में प्रदेश की टीम का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, जिसमें प्राची हिस्सा ले रही हैं। राष्ट्रीय प्रतियोगिता 26 से 29 नवंबर तक पंजाब के फरीदकोट में आयोजित होगी। इसमें प्राची उत्तर प्रदेश की टीम से खेलेंगी। उनके चयन पर जिला कबड्डी एसोसिएशन के चेयरमैन प्रभात पांडे, क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी राजेश कुमार सोनकर, प्रवीण पांडे, अभिषेक पांडे, विशाल पासवान और कृष्णा मणि त्रिपाठी ने बधाई दी।