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कैंपियरगंज। शिलान्यास एवं लोकार्पण समारोह में केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि पूर्वांचल को कभी पिछड़ेपन और पलायन का दंश झेलना पड़ता था। अब वही भाजपा की डबल इंजन सरकार में विकास, शिक्षा, अनुसंधान तथा रोजगार का केंद्र बन गया है।उन्होंने पूरे प्रदेश में विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं को बिना भेदभाव समाज के हर तबके तक पहुंचाने का श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया। कहा कि मुख्यमंत्री योगी ने पूर्वांचल के स्वाभिमान और सम्मान की पुनर्स्थापना की है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की पहचान खराब कानून-व्यवस्था के कारण प्रभावित थी और निवेशक यहां आने से कतराते थे। बेहतर कानून-व्यवस्था के कारण आज महिलाएं और बेटियां पूरी तरह सुरक्षित महसूस करती हैं।बॉक्सपरिवारवाद और राष्ट्रवाद की राजनीति में फर्कउन्होंने सपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों ने दशकों तक सत्ता में रहकर केवल अपने परिवार का विकास किया वह आज बदलते और आगे बढ़ते पूर्वांचल को देखकर हताश और निराश हैं। पूर्व की सरकारों ने पूरे पूर्वांचल को केवल बीमारी, पिछड़ेपन और अभाव के अंधकार में रखने का का काम किया था। जबकि भाजपा की सरकार विकास के नित नए प्रतिमान गढ़ रही है। परिवारवाद की राजनीति करने वालों और राष्ट्रवाद व जनकल्याण की राजनीति करने वालों में यही फर्क है।बॉक्सवानिकी विश्वविद्यालय से उद्योगों को बढ़ावाभाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय से कृषि आधारित नए उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और युवा नौकरी मांगने वाले के बजाय उद्यमी व रोजगार देने वाले बनेंगे। कहा कि यह संस्थान केवल डिग्रियां बांटने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह ''''सेंटर ऑफ एक्सीलेंस'''' के रूप में कार्य करेगा। इसके परिसर में होने वाले शोध का सीधा लाभ गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती और सिद्धार्थनगर सहित पूरे क्षेत्र के किसानों और युवाओं को मिलेगा।सीएम योगी के नेतृत्व में प्रदेश का हर कोना विकास से लाभान्वित : संजय निषादकार्यक्रम में प्रदेश सरकार के मत्स्य विभाग के मंत्री संजय निषाद ने कहा कि सीएम योगी के नेतृत्व में प्रदेश का हर कोना विकास परियोजनाओं से लाभान्वित हुआ है। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में विकास करने की इच्छाशक्ति नहीं थी जबकि मुख्यमंत्री योगी ने किसान, मछुआ, नौजवान सहित सभी वर्गों का उत्थान किया है। उन्होंने अपने विभाग की प्रगति की चर्चा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में एशिया का पहला वर्ल्ड फिशरीज सेंटर गोरखपुर में खुलने जा रहा है।सीएम योगी के नेतृत्व में प्रदेश ने की अभूतपूर्व तरक्की : अरुण सक्सेनासमारोह में प्रदेश सरकार के वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. अरुण कुमार सक्सेना ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने अभूतपूर्व तरक्की की है। उन्होंने वन विभाग की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि फारेस्ट सर्वे में उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। उन्होंने मुख्यमंत्री से, वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय का नाम राष्ट्रसंत महंत अवेद्यनाथ वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय रखने का अनुरोध किया।बॉक्सयूपी को सम्मान वाला प्रदेश बनाया सीएम योगी ने : रवि किशनसमारोह में सांसद रवि किशन शुक्ल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास व लोक कल्याणकारी योजनाओं को ऊंचाई देकर उत्तर प्रदेश को सम्मान वाला प्रदेश बनाया है। योगी सरकार में गुंडागर्दी करने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि चुनाव में परिवारवादी पार्टियों के नेता समाज को जातियों में बांटने की साजिश रचेंगे पर जनता को उनसे सतर्क रहकर सीएम योगी की विकासपरक योजनाओं से जुड़े रहना होगा।बॉक्ससीएम योगी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है वानिकी विश्वविद्यालय : फतेह बहादुरकार्यक्रम में मुख्यमंत्री सहित उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कैंपियरगंज के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने कहा कि गोरखपुर के कैंपियरगंज में प्रदेश के पहले वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय की सौगात, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी सोच का परिणाम है।बॉक्ससमारोह में प्रमुख रूप से इनकी इनकी रही सहभागिताइस अवसर पर वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री केपी मलिक, जिला पंचायत की प्रशासक साधना सिंह, महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव, एमएलसी एवं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह, एमएलसी ध्रुव त्रिपाठी, विधायकगण श्रीराम चौहान, विपिन सिंह, महेंद्रपाल सिंह, सरवन निषाद, ज्ञानेंद्र सिंह, प्रेमसागर पटेल, जयमंगल कन्नौजिया, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय, जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी, मत्स्य विकास निगम के चेयरमैन रमाकांत निषाद आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।बॉक्सवैदिक मंत्रोच्चार के बीच सीएम ने किया वानिकी विवि का भूमि पूजनसमारोह में मंचीय कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान से वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य हेतु भूमि पूजन किया। पूजनोपरांत उन्होंने वैदिक विधिपूर्वक इस विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी और बटन दबाकर शिलान्यास पट्टिका का अनावरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कल्पवृक्ष का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने के बाद मुख्यमंत्री ने इसके थ्री-डी मॉडल का अवलोकन किया और प्रस्तावित निर्माण कार्य के विभिन्न आयामों की जानकारी ली। कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी जायजा लिया50 हेक्टेयर में विकसित होगा वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालयकैंपियरगंज के भारीवैसी में प्रदेश का पहला वानिकी विश्वविद्यालय 50 हेक्टेयर (123.55 एकड़) क्षेत्र में 491 करोड़ रुपये की लागत से विकसित होगा। वानिकी विश्वविद्यालय में एक प्रशासनिक भवन, दो शैक्षणिक ब्लॉक, केंद्रीय पुस्तकालय, बहुउद्देशीय सभागार, 895 विद्यार्थियों के लिए छात्रावास, 401 आवासीय यूनिट, किसान कल्याण केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, अतिथि गृह एवं अन्य आधुनिक अवस्थापना सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। इस विश्वविद्यालय में वानिकी एवं औद्यानिकी, वन्य जीव संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, एग्रोफॉरेस्ट्री, फल एवं बागवानी सहित कई आधुनिक विषयों में स्नातक (बीएससी), परास्नातक (एमएससी) और पीएचडी के साथ ही डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त विद्यार्थियों के लिए उत्तर प्रदेश राज्य वन सेवा तथा क्षेत्रीय वन अधिकारी के पदों पर क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाना भी प्रस्तावित है।621.05 करोड़ की 16 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और 171.13 करोड़ रुपये की 39 परियोजनाओं का लोकार्पणमुख्यमंत्री ने वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय (फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी) सहित 621.05 करोड़ की कुल 16 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। शिलान्यास की अन्य प्रमुख परियोजनाओं में 54.52 करोड़ रुपये की लागत वाली, रोहिन नदी के दाएं तट पर स्थित मछलीगांव अलगटपुर तटबंध के किमी 18.20 के कलान नाले पर कल्यानपुर के पास पंपिंग स्टेशन के निर्माण कार्य की परियोजना और 57.19 करोड़ रुपये की रोहिन नदी के दाएं तट पर स्थित मानीराम डोमिनगढ़ तटबंध के किमी 10 पर ग्राम सिउरिया के पास पंपिंग स्टेशन के निर्माण का कार्य शामिल है। इस अवसर पर सीएम ने 171.13 करोड़ रुपये के 39 विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। लोकार्पण के कार्यों में 17.38 करोड़ रुपये से राप्ती नदी के बाएं तट पर स्थित गाहांसाड़ कोलिया तटबंध के ग्राम उत्तरासोत के समीप किमी 7.135 से 7.9 के मध्य कटाव निरोधक कार्य की परियोजना, 8.41 करोड़ की रोहिन नदी के दाएं तट पर स्थित मानीराम डोमिनगढ़ तटबंध के किमी 9.60 से किमी 11.60 तक स्लोप पिचिंग कार्य की परियोजना, 6.56 करोड़ की राप्ती नदी के बाएं तट पर स्थित बढ़या कोठा तटबंध के ग्राम तुर्कवलिया के समीप किमी 9.08 से 9.485 के मध्य कटाव निरोधक कार्य की परियोजना, 34.36 करोड़ के अमृत 2.0 के तहत पीपीगंज नगर पंचायत पुनर्गठन पेयजल योजना पार्ट 1 और 26.06 करोड़ रुपये के पेयजल योजना पार्ट 2 प्रमुख रूप से शामिल हैं।