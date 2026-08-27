Gorakhpur News: मिलाद की खुशियों से सराबोर रहा शहर, ‘या रसूलल्लाह’ की गूंजी सदा

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- मस्जिदों में परचम कुशाई के बाद शुरू हुआ जुलूसों का सिलसिला- तुर्कमानपुर और काजीपुर में कराई गई मूए मुबारक की जियारतगोरखपुर। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर बुधवार को शहर अकीदत, उल्लास और भाईचारे के रंग में रंगा नजर आया। सुबह से ही मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों में परचम कुशाई, मिलाद शरीफ और दुआ ख्वानी हुई। मिलाद की खुशियों में शहर सराबोर रहा। विभिन्न मोहल्लों से जुलूस-ए-मुहम्मदी निकाला गया। जुलूस में नात-ए-पाक और सलाम की सदाओं के बीच ‘सरकार की आमद मरहबा’ और ‘या रसूलल्लाह’ के नारे गूंजते रहे।सुन्नी दारुल कजा तुर्कमानपुर में शहर काजी मुफ्ती मुहम्मद अजहर शम्सी और कारी मुहम्मद अनस नक्शबंदी ने परचम कुशाई की। यहां अकीदतमंदों को मूए मुबारक की जियारत भी कराई गई। मकतब इस्लामियात में महफिल-ए-रहमत में मुफ्तिया कहकशां फिरदौस ने पैगंबर-ए-इस्लाम की शिक्षाओं को अपनाने पर जोर दिया। सब्जपोश हाउस मस्जिद जाफरा बाजार में हाफिज रहमत अली निजामी की मौजूदगी में दुरूद-ए-पाक की महफिल हुई।गाजी रौजा स्थित गाजी मस्जिद, छोटे काजीपुर की गौसिया जामा मस्जिद, बहादुर शाह जफर कॉलोनी बहरामपुर, सौदागर मोहल्ला, तकिया कवलदह और रहमतनगर समेत कई मस्जिदों में परचम कुशाई की रस्म हुई। वक्ताओं ने कहा कि पैगंबर-ए-इस्लाम की शिक्षाओं पर अमल करके समाज में अमन और भाईचारा कायम किया जा सकता है।खूनीपुर, अहमदनगर, चक्सा हुसैन, बक्शीपुर, घासी कटरा, धम्माल, तिवारीपुर, रसूलपुर समेत कई इलाकों से जुलूस निकले। नखास चौराहा जुलूसों का प्रमुख केंद्र रहा। जगह-जगह अकीदतमंदों को मीठा चावल, बिस्किट, केक, इमरती आदि वितरित किए गए।छोटे और बड़े काजीपुर में मूए मुबारक की जियारत कराई गई। अकीदतमंदों ने देश में अमन-चैन, भाईचारे और खुशहाली के लिए दुआ की। जुलूसों में सीरत-ए-मुस्तफा से जुड़े संदेशों वाली तख्तियां, बैनर और मॉडल आकर्षण का केंद्र रहे। कई स्थानों पर तिरंगा भी नजर आया।विभिन्न महफिलों में वक्ताओं ने सच्चाई, अमानतदारी, पड़ोसियों के अधिकारों का ख्याल रखने, जरूरतमंदों की मदद करने और आपसी विवाद से बचने की अपील की। देर रात तक शहर में नात-ए-पाक, सलाम और ‘या रसूलल्लाह’ की सदाएं गूंजती रहीं।जुलूस के मुतवल्लियों का किया सम्मानगोरखपुर। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जाफरा बाजार में इमामबाड़ा मुतवल्लियान कमेटी ने जुलूस-ए-मुहम्मदी के मुतवल्लियों का अंगवस्त्र व माला पहनाकर स्वागत और सम्मान किया। जिला अध्यक्ष सैयद इरशाद अहमद के नेतृत्व में हुए कार्यक्रम में जुलूसों के शांतिपूर्ण संचालन और जिला प्रशासन के सहयोग के लिए मुतवल्लियों की हौसला अफजाई की गई। महासचिव हाजी सोहराब खान ने सभी को ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद दी। सम्मान करने वालों में सैयद इरशाद अहमद, हाजी सोहराब खान, शकील शाही, आफताब अहमद और मोहम्मद नदीम प्रमुख रूप से शामिल रहे। इस दौरान कमेटी के अन्य पदाधिकारी और सदस्य भी मौजूद रहे। ब्यूरो