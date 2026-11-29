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- महिलाओं के लिए 25 सीटें हो जाएंगी आरक्षितगोरखपुर। प्रस्तावित परिसीमन से गोरखपुर और बस्ती मंडल का सियासी नक्शा बदलने जा रहा है। विधानसभा और लोकसभा की सीटों में 50 प्रतिशत वृद्धि के प्रस्ताव के मुताबिक दोनों मंडलों में विधानसभा की मौजूदा 41 सीटें बढ़कर करीब 62 और लोकसभा की नौ सीटें बढ़कर 14 हो सकती हैं। 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू होने पर दोनों सदनों को मिलाकर करीब 25 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती हैं। इससे सात जिलों में चुनावी समीकरण के साथ महिला नेतृत्व की भागीदारी भी बढ़ेगी।प्रस्तावित व्यवस्था के तहत गोरखपुर जिले की नौ विधानसभा सीटें बढ़कर करीब 14 हो सकती हैं। देवरिया और कुशीनगर की सात-सात सीटें बढ़कर 10-11, महराजगंज की पांच बढ़कर सात-आठ, बस्ती की पांच बढ़कर सात-आठ, सिद्धार्थनगर की पांच बढ़कर सात-आठ और संतकबीरनगर की तीन बढ़कर चार-पांच हो सकती हैं। हालांकि, जिलेवार वास्तविक सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग करेगा।लोकसभा सीटों के लिहाज से गोरखपुर मंडल की छह सीटें बढ़कर नौ और बस्ती मंडल की तीन सीटें बढ़कर चार-पांच हो सकती हैं। महिला आरक्षण के तहत करीब 20-21 विधानसभा और चार-पांच लोकसभा सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होने का अनुमान है। इससे दोनों मंडलों में महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या में बड़ा इजाफा हो सकता है।प्रस्ताव में 2011 की जनगणना को परिसीमन का आधार बनाने और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का चक्रानुक्रम से आवंटन करने की व्यवस्था शामिल है। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद विधेयक को संसद से पारित होना बाकी है। इसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया और आरक्षण की अंतिम तस्वीर स्पष्ट होगी।बॉक्सअभी दो महिला विधायक, सांसद एक भी नहींगोरखपुर और बस्ती मंडल के सात जिलों में महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या बेहद कम है। 41 विधानसभा सीटों में सिर्फ दो पर महिलाएं विधायक हैं। देवरिया की पथरदेवा सीट से विजयलक्ष्मी गौतम और सिद्धार्थनगर की डुमरियागंज सीट से सैयदा खातून विधानसभा पहुंची हैं। वहीं, दोनों मंडलों की नौ लोकसभा सीटों में एक भी महिला सांसद नहीं है। प्रस्तावित 33 प्रतिशत आरक्षण लागू होने पर करीब 20-21 विधानसभा और चार-पांच लोकसभा सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होने का अनुमान है।परिसीमन का असर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की संख्या व उनके प्रतिनिधित्व पर पड़ सकता है। गोरखपुर-बस्ती मंडल सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में आबादी बढ़ने के कारण सीटों की संख्या बढ़ने की संभावना है। इससे क्षेत्र की समस्याओं को सदन में उठाने के लिए अधिक जनप्रतिनिधि मिल सकते हैं। इसके साथ ही 2029 के चुनाव से पहले महिलाओं के लिए लोकसभा की एक-तिहाई और विधानसभाओं की 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित होने का रास्ता खुल सकता है। इससे महिलाओं को नेतृत्व का बड़ा अवसर मिलेगा।प्रो. गोपाल प्रसाद, राजनीति विज्ञान विभाग, गोरखपुर विश्वविद्यालयअब तक राजनीति में महिलाओं की भागीदारी के अवसर सीमित रहे हैं। आरक्षित सीटों की व्यवस्था लागू होने से महिलाओं को चुनाव लड़ने और जनप्रतिनिधि बनने के अधिक अवसर मिलेंगे। इससे राजनीति में उनकी भागीदारी बढ़ेगी और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी उनकी भूमिका मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि यदि प्रस्तावित परिसीमन और महिला आरक्षण की व्यवस्था लागू होती है तो यह भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण बदलाव होगा। इससे महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व का नया और समान अवसर मिलेगा। जो प्रतीकात्मक नहीं वास्तविक होगा।- प्रो. विनीता पाठक, राजनीति विज्ञान विभाग, गोरखपुर विश्वविद्यालय