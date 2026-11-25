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रेनू देवी ने पुलिस को बताया कि 20 नवंबर की सुबह करीब नौ बजे कमलेश यादव, सर्वेश यादव, संतोष यादव और मंतोष यादव उनके गेट के सामने की जमीन खोदने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों से हमला कर दिया। मारपीट में रेनू देवी, पूजा, पल्लवी और सोनू शर्मा घायल हो गए। आरोप है कि हमलावरों ने जान-माल की धमकी भी दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया। थाना प्रभारी अवनीश कुमार पांडेय ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।