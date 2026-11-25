Gorakhpur News: रास्ते के विवाद में महिलाओं समेत चार को पीटा, प्राथमिकी दर्ज
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 02:30 AM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 02:30 AM IST
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हरपुर-बुदहट। थाना क्षेत्र के गोरेडीह गांव में रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। इसमें महिलाओं समेत चार लोग घायल हो गए। पीड़िता रेनू देवी की तहरीर पर पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
रेनू देवी ने पुलिस को बताया कि 20 नवंबर की सुबह करीब नौ बजे कमलेश यादव, सर्वेश यादव, संतोष यादव और मंतोष यादव उनके गेट के सामने की जमीन खोदने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों से हमला कर दिया। मारपीट में रेनू देवी, पूजा, पल्लवी और सोनू शर्मा घायल हो गए। आरोप है कि हमलावरों ने जान-माल की धमकी भी दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया। थाना प्रभारी अवनीश कुमार पांडेय ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।
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रेनू देवी ने पुलिस को बताया कि 20 नवंबर की सुबह करीब नौ बजे कमलेश यादव, सर्वेश यादव, संतोष यादव और मंतोष यादव उनके गेट के सामने की जमीन खोदने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों से हमला कर दिया। मारपीट में रेनू देवी, पूजा, पल्लवी और सोनू शर्मा घायल हो गए। आरोप है कि हमलावरों ने जान-माल की धमकी भी दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया। थाना प्रभारी अवनीश कुमार पांडेय ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।
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