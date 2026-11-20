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दरअसल, मुख्यमंत्री ने 28 जुलाई को बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट, गोरखपुर के कार्यक्रम में अधिवक्ताओं को पांच लाख रुपये तक मुफ्त चिकित्सा सुविधा देने की घोषणा की थी। इसके बाद अधिवक्ताओं में इस सुविधा का लाभ मिलने की उम्मीद बढ़ी। सीओपी को चिकित्सा सुविधा सहित विभिन्न सहूलियतों से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में अब तक सीओपी नहीं बनवाने वाले अधिवक्ताओं ने भी इसे हासिल करने में रुचि दिखाई। विज्ञापन



दरअसल, मुख्यमंत्री ने 28 जुलाई को बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट, गोरखपुर के कार्यक्रम में अधिवक्ताओं को पांच लाख रुपये तक मुफ्त चिकित्सा सुविधा देने की घोषणा की थी। इसके बाद अधिवक्ताओं में इस सुविधा का लाभ मिलने की उम्मीद बढ़ी। सीओपी को चिकित्सा सुविधा सहित विभिन्न सहूलियतों से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में अब तक सीओपी नहीं बनवाने वाले अधिवक्ताओं ने भी इसे हासिल करने में रुचि दिखाई।

गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पांच लाख रुपये तक मुफ्त इलाज की सुविधा देने के एलान के बाद अधिवक्ताओं में सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस (सीओपी) बनवाने की होड़ लग गई है। इसका असर सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के आंकड़ों में भी नजर आ रहा है। जुलाई में जहां करीब 3000 अधिवक्ता ही सीओपी धारक थे, वहीं 15 नवंबर 2026 तक इनकी संख्या बढ़कर 6200 से अधिक हो गई। साढ़े तीन महीने के भीतर 3200 नए अधिवक्ताओं ने सीओपी हासिल किया है।