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इनमें एक शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणि उद्यान में है, जबकि आठ हाथी निजी देखरेख में हैं। हाथी की मौत के मामले में वन विभाग ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है।वन विभाग के अनुसार, निजी तौर पर रखे गए हाथियों के संरक्षण और देखरेख के लिए भी निर्धारित कानूनी प्रावधानों का पालन जरूरी है। डीएफओ शुभम सिंह ने बताया कि मामले में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। हाथी के स्वामित्व और उसे रखने से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। ब्यूरो ी