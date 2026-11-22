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धुरियापार। उरुवा थाना क्षेत्र के कुशलदेइया गांव में शनिवार को किराना दुकान के बाहर रखे गत्ते में आग लगने से करीब एक लाख रुपये का नुकसान हो गया। उरुवा-धुरियापार मार्ग पर बबलू जायसवाल की किराना दुकान है। वह गत्ते का थोक कारोबार भी करते हैं। कुछ दिन पहले खरीदे गए गत्ते दुकान के बाहर रखे थे। बताया जा रहा है कि पास में किसी ने कूड़ा जलाया था, जिसकी चिंगारी से गत्तों में आग लग गई। आसपास के लोगों ने काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक काफी गत्ते जल चुके थे।