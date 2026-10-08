Gorakhpur News: किशोरी की फोटो से छेड़छाड़ कर व्हाट्सएप पर वायरल किया

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थाना क्षेत्र निवासी किशोरी की मां ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि आरोपी युवक ने उनकी 17 वर्षीय बेटी की फोटो के साथ अपनी तस्वीर जोड़ दिया। इसके बाद कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी के साथ तस्वीरें व्हाट्सएप पर वायरल की जा रही हैं। आरोप है कि युवक लगातार इस तरह की तस्वीरें वायरल कर रहा है। शिकायत के मुताबिक, जब किशोरी की मां ने आरोपी की हरकत का विरोध किया तो उसने गाली-गलौज की।आरोप है कि युवक किशोरी पर शादी करने का दबाव बना रहा है और उसकी शादी कहीं और होने से रोकने की धमकी दे रहा है। बात नहीं मानने पर किशोरी और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। मामले में किशोरी की मां ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई और डिजिटल साक्ष्यों की जांच की मांग की। कोतवाली प्रभारी अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस वायरल तस्वीरों समेत उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रही है। जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।