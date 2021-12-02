विज्ञापन





गोरखपुर। पुरानी पेंशन बहाली समेत विभिन्न मांगों को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की ओर से शुक्रवार को रैली निकाली गई। प्रदेश संगठन मंत्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव की अगुवाई में विभिन्न विभागों के कर्मचारी लोक निर्माण विभाग कार्यालय पर एकत्र हुए। यहां से विश्वविद्यालय चौराहा होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। रैली को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष अमरनाथ यादव ने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर कई बार सरकार को अवगत कराया गया है, लेकिन मांगों की अनदेखी किए जाने से कर्मचारियों में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि सरकार समय रहते मांगों को पूरा करे, अन्यथा कर्मचारी लखनऊ में बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।