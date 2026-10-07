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Gorakhpur News: इंटरनेशनल फिश रिसर्च सेंटर की तैयार हो रहा डीपीआर

Wed, 07 Oct 2026 03:07 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 03:07 AM IST
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DPR for the International Fish Research Center is being prepared.
गोरखपुर। ताल नदौर में विश्वस्तरीय फिशरीज कॉलेज, इंटरनेशनल फिश रिसर्च सेंटर और अत्याधुनिक एक्वा पार्क एवं मॉडल फिश मंडी के निर्माण के लिए एजेंसी (सीएंडडीएस) तय कर दी गई है। फिशरीज कॉलेज के लिए लोक निर्माण विभाग की तरफ से डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रशासन ने फिशरीज कॉलेज खोलने के लिए प्रशासन ने ताल नदौर क्षेत्र में 35 एकड़ भूमि चिह्नित की है। मत्स्य विभाग के उप निदेशक बृजेश कुमार ने बताया कि प्रस्तावित फिशरीज कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर पर मत्स्य विज्ञान के लिए बीएफएससी/एमएफएससी, जलीय जीव स्वास्थ्य प्रबंधन, आहार व पोषण तथा फिश प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम संचालित होंगे। फिशरीज कॉलेज के लिए लोक निर्माण विभाग की तरफ से डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
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