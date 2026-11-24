Gorakhpur News: दिल्ली में चमके जिले के खिलाड़ी, सात पदक जीतकर बढ़ाया मान
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Tue, 24 Nov 2026 02:47 AM IST
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गोरखपुर। दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में 20 और 21 नवंबर को आयोजित 9वें नेशनल मार्शल आर्ट गेम्स में गोरखपुर की पूर्वांचल नि:युद्ध अकादमी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों ने कुल सात पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। इसमें चार स्वर्ण, एक रजत और दो कांस्य पदक शामिल हैं।
सीनियर वर्ग में अंशु कुमारी ने 50 किलोग्राम और करुण कुमार राय ने 60 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। जूनियर वर्ग में वंशिका मिश्रा ने 55 किलोग्राम और शिवम कुमार ने 60 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं अक्षरा पांडेय ने 45 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता।
सब-जूनियर वर्ग में उज्ज्वल गुप्ता ने 45 किलोग्राम और पृथ्वीराज जायसवाल ने 40 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। खिलाड़ियों को प्रशिक्षक कुणाल कुमार ने प्रशिक्षण दिया। अकादमी के सचिव योगेंद्र प्रताप ने सभी पदक विजेताओं और प्रशिक्षक को बधाई दी। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की मेहनत और लगन से यह सफलता मिली है। यह उपलब्धि दूसरे खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणा बनेगी।
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सीनियर वर्ग में अंशु कुमारी ने 50 किलोग्राम और करुण कुमार राय ने 60 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। जूनियर वर्ग में वंशिका मिश्रा ने 55 किलोग्राम और शिवम कुमार ने 60 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं अक्षरा पांडेय ने 45 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता।
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सब-जूनियर वर्ग में उज्ज्वल गुप्ता ने 45 किलोग्राम और पृथ्वीराज जायसवाल ने 40 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। खिलाड़ियों को प्रशिक्षक कुणाल कुमार ने प्रशिक्षण दिया। अकादमी के सचिव योगेंद्र प्रताप ने सभी पदक विजेताओं और प्रशिक्षक को बधाई दी। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की मेहनत और लगन से यह सफलता मिली है। यह उपलब्धि दूसरे खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणा बनेगी।
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