Gorakhpur News: खेत जोतने के विवाद में चचेरे भाई ने युवक को मारी गोली, मौत

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मेथौली निवासी सुदामा पांडेय उर्फ गामा का करनपुरा गांव में नेवासा है। उनके भाई के बेटे राधेश्याम उर्फ रधई और लवकुश गांव में रहकर खेती करते हैं। जमीन को लेकर सुदामा और राधेश्याम के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। सुदामा की मौत के बाद उनका बेटा शिवम उर्फ आदर्श ही खेती की जिम्मेदारी संभाल रहा था। बृहस्पतिवार सुबह वह अपने हिस्से के खेत की जोताई कराने पहुंचा था। इसी दौरान राधेश्याम ने खेत जोतने से मना कर दिया। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ। इसके बाद ट्रैक्टर चालक वहां से चला गया। आरोप है कि सुबह करीब 10 बजे लवकुश भी मौके पर पहुंचा और उसने अपने भाई को गोली मारने के लिए उकसाया। इसके बाद राधेश्याम ने शिवम पर लाइसेंसी डबल बैरल बंदूक से गोली चला दी। पेट में गोली लगने के बाद आदर्श भागा, लेकिन पुलिया के पास गिरकर अचेत हो गया। सूचना मिलने पर हरपुर बुदहट थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर घटना की जानकारी मिलने पर एसपी उत्तरी राजेश धुनावत और सीओ गीडा अभा सिंह ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है।मृतक की बहन की तहरीर पर राधेश्याम और लवकुश के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसओजी, क्राइम ब्रांच समेत पांच पुलिस टीमें गठित की गई हैं। टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं।राजेश धुनावत, एसपी उत्तरी