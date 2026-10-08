Gorakhpur News: सपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा सिपाही श्याम सुंदर होगा बर्खास्त

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श्याम सुंदर पर लंबे समय तक ड्यूटी से गैरहाजिर रहने और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहने के आरोप थे। आरोप है कि वह संतकबीरनगर की धनघटा विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटा था। इस दौरान सपा के कार्यक्रमों में मंच साझा करने और सोशल मीडिया पर पार्टी के समर्थन में पोस्ट करने की तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए थे। मामला अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद करीब तीन महीने पहले उसे निलंबित कर दिया गया था। निलंबन के बाद उसे पुलिस लाइंस में आमद करनी थी, लेकिन आरोप है कि उसने वहां भी आमद नहीं की। विभागीय जांच में गैरहाजिरी और राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े तथ्यों को आधार बनाया गया। श्याम सुंदर चौहान 1994 बैच का सिपाही है और मूल रूप से संतकबीरनगर के महुली थाना क्षेत्र के नैना झाला गांव का रहने वाला है। वर्ष 2023 में कुशीनगर से तबादले के बाद उसकी तैनाती गोरखपुर में डायल-112 में हुई थी। विभागीय कार्रवाई पूरी होने के बाद अब बर्खास्तगी की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।