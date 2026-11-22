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गिरफ्तार आरोपियों में सहजनवा के बरहुआ निवासी मृत्युंजय यादव उर्फ बिट्टू, कुनराघाट के कोड़ईया निवासी योगेश यादव और नंदानगर के दरगहिया निवासी मनोज यादव शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक, बिट्टू स्वागत समारोह का आयोजक था और उसी ने रोड शो के लिए चार हजार रुपये में प्रति जेसीबी किराये पर मंगाया था।इस मामले में पुलिस अब तक आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इससे पहले शुक्रवार शाम जेसीबी चालक और चार सपा नेताओं को हत्या के मामले में जेल भेजा गया था। तीन और गिरफ्तारियों के बाद पुलिस ने जेसीबी के इंतजाम से लेकर रोड शो के आयोजन तक की भूमिका की जांच तेज कर दी है। मामले में कुल 66 लोगों को आरोपी बनाया गया है। आर्यवर्धन की मौत के बाद एम्स थाना पुलिस ने शुरुआत में लापरवाही से वाहन चलाने और मृत्युकारित करने की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज किया था।हालांकि, विवेचना के दौरान सामने आए साक्ष्यों और वादी की ओर से दिए गए दूसरे प्रार्थना पत्र के आधार पर प्राथमिकी में हत्या और आपराधिक षड्यंत्र की धाराएं बढ़ा दी गईं। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश तेज कर दी।एसपी सिटी निमिष पाटील का कहना है कि मामले में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है।