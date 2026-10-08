फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Car gets stuck in the front of truck, people chase and stop it

Gorakhpur News: ट्रक ने कार को 400 मीटर तक घसीटा, बाल-बाल बचीं महिला डॉक्टर

Thu, 08 Oct 2026 02:57 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 02:57 AM IST
विज्ञापन
Car gets stuck in the front of truck, people chase and stop it
सहजनवां। मुरारी इंटर कॉलेज के सामने बुधवार को तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से कार में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार ट्रक के अगले हिस्से में फंस गई और चालक उसे रोकने के बजाय करीब 400 मीटर तक घसीटता चला गया। कार को घिसटते देख चौराहे पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। लोगों ने ट्रक का पीछा कर उसे रुकवाया और कार में फंसी महिला डॉक्टर को सुरक्षित बाहर निकाला। हादसे में डॉक्टर को मामूली चोट आई, जबकि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।
विज्ञापन

महराजगंज निवासी डॉ. हरप्रीत त्रिपाठी बुधवार सुबह करीब 11 बजे स्विफ्ट डिजायर कार से खलीलाबाद से गोरखपुर जा रही थीं। मुरारी इंटर कॉलेज के पास पहुंचते ही पीछे से तेज रफ्तार में आए ट्रक ने उनकी कार में टक्कर मार दी। ट्रक बाराबंकी से आलू लादकर बिहार जा रहा था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार ट्रक के अगले हिस्से में फंस गई। इसके बाद भी चालक ने ट्रक रोकने के बजाय उसे आगे बढ़ा दिया।
विज्ञापन

कार को करीब 400 मीटर तक घसीटता देख आसपास के लोग दौड़ पड़े। कई लोगों ने ट्रक का पीछा किया और चालक को वाहन रोकने के लिए मजबूर किया। इसके बाद कार में फंसी डॉक्टर को बाहर निकाला गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक और चालक को कब्जे में ले लिया। सीओ गीडा आभा सिंह ने बताया कि महिला डॉक्टर ने घटना के संबंध में कार्रवाई नहीं करने के लिए पत्र दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed