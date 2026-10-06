Gorakhpur News: कालेसर में बांध के किनारे मिला सीआईएसएफ जवान का शव

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सोमवार सुबह कालेसर के बोक्टा बरवार बांध के किनारे उनका शव पड़ा मिला। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होने की बात कही जा रही है। विज्ञापन

मृतक की पत्नी प्रतिमा यादव ने हत्या की आशंका जताते हुए गीडा थाने में तहरीर दी है। उन्होंने मामले की जांच कर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। पुलिस तहरीर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी। परमबीर की शादी वर्ष 2010 में हुई थी। परिवार में पत्नी प्रतिमा यादव और बेटी रिया यादव हैं। जवान की मौत की सूचना से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। गीडा सीओ आभा सिंह ने बताया कि मृतक की पत्नी की तहरीर मिली है। मामले की जांच की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। सोमवार सुबह कालेसर के बोक्टा बरवार बांध के किनारे उनका शव पड़ा मिला। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होने की बात कही जा रही है।मृतक की पत्नी प्रतिमा यादव ने हत्या की आशंका जताते हुए गीडा थाने में तहरीर दी है। उन्होंने मामले की जांच कर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। पुलिस तहरीर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी। परमबीर की शादी वर्ष 2010 में हुई थी। परिवार में पत्नी प्रतिमा यादव और बेटी रिया यादव हैं। जवान की मौत की सूचना से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। गीडा सीओ आभा सिंह ने बताया कि मृतक की पत्नी की तहरीर मिली है। मामले की जांच की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा।

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गोरखपुर। धनबाद में तैनात सीआईएसएफ जवान परमबीर यादव (38) का शव सोमवार सुबह कालेसर स्थित बोक्टा बरवार बांध के किनारे मिलने से सनसनी फैल गई। वह किराये की गाड़ी से धनबाद से अपने घर बाघागाड़ा लौट रहे थे, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जेब से मिले सीआईएसएफ के पहचान पत्र के आधार पर शव की शिनाख्त कर परिजनों को जानकारी दी। बाघागाड़ा निवासी परमबीर यादव पुत्र दिनेश चंद्र यादव की तैनाती धनबाद में थी। परिजनों के मुताबिक वह धनबाद से किराये की गाड़ी से घर के लिए निकले थे।