{"_id":"628884b6994a5e6bb9071340","slug":"bamnath-murdered-and-dead-body-thrown-in-gorakhpur","type":"story","status":"publish","title_hn":"Gorakhpur Murder: बमनाथ की थी हत्या कर फेंकी गई लाश, बेटे ने की पहचान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Sat, 21 May 2022 11:50 AM IST