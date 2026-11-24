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800 मीटर दौड़ के पुरुष वर्ग में बहादुर यादव मेमोरियल पीजी कॉलेज के ज्ञान सिंह यादव प्रथम, हर्ष त्यागी द्वितीय और विश्वविद्यालय के आलोक कुमार तृतीय रहे। महिला वर्ग में तन्वी मलिक प्रथम, आंचल पासवान द्वितीय और पूजा पटेल तृतीय रहीं। शॉटपुट पुरुष वर्ग में रुद्र नारायण पांडेय, प्रतीश पांडेय और अभय मौर्य ने क्रमश: पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया।महिला वर्ग में ज्योति प्रथम, अंशिका सिंह द्वितीय और नंदिनी खोरों तृतीय रहीं। लंबी कूद महिला वर्ग में अंशिका मौर्य प्रथम, निशा मौर्य द्वितीय और सुधा तृतीय रहीं। पुरुष वर्ग में मोहम्मद मशूक, प्रिंस और रितिक कुमार ने स्थान हासिल किया। 200 मीटर दौड़ पुरुष वर्ग में विशाल प्रथम और महिला वर्ग में तन्वी मलिक प्रथम रहीं। 5000 मीटर दौड़ में पुरुष वर्ग में रजनीत कुमार और महिला वर्ग में संगमीर टेरोनापी प्रथम रहीं।खेल जीवन का जरूरी हिस्सा : कुलपतिकुलपति प्रो. केपी सिंह ने कहा कि खेल जीवन का जरूरी हिस्सा हैं। डिजिटल युग में युवाओं को खेल के मैदान से जोड़ना चुनौती है। खिलाड़ियों को जीत और हार दोनों से सीखना चाहिए। प्रतियोगिताओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता जरूरी है, ताकि सभी को समान अवसर मिले। उन्होंने खेल प्रशिक्षण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग की संभावनाओं पर भी बात की।विश्वविद्यालय से अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचें खिलाड़ीमुख्य अतिथि अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी सृष्टि सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचने का सशक्त माध्यम है। खेलो इंडिया जैसी पहल से युवाओं को आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने महिला खिलाड़ियों की बढ़ती भागीदारी पर खुशी जताई और खिलाड़ियों से लगातार मेहनत करने की अपील की।इस दौरान क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष प्रो. आमोद कुमार राय, आयोजन सचिव प्रो. राजवीर सिंह सहित शिक्षक, अधिकारी और खिलाड़ी मौजूद रहे।