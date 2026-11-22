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पिपरौली। ब्लॉक के अड़िलापार स्थित प्राथमिक विद्यालय परिसर से बिना अनुमति सागौन का हरा पेड़ कटवाने का मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत प्रशासक मंजू देवी ने शुक्रवार को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) को शिकायती पत्र देकर प्रधानाचार्य रामप्रताप सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि प्रधानाचार्य ने बृहस्पतिवार को पेड़ कटवाकर लकड़ी निजी इस्तेमाल के लिए उठवा ली। प्रशासक ने पहले भी इस तरह पेड़ कटवाने का आरोप लगाया है। उधर, प्रधानाचार्य ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि आंधी में पेड़ झुक गया था। उसे कटवाकर विद्यालय परिसर में ही रखवा दिया गया है। सहजनवा के वन क्षेत्राधिकारी अरविंद यादव के अनुसार, जांच में पेड़ झुका हुआ मिला। कटी लकड़ी का मूल्यांकन कराकर उसे विद्यालय परिसर में सुरक्षित रखवा दिया गया है। संवाद