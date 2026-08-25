गोरखपुर: 13 साल के बच्चे को पिस्टल दिखाकर धमकाया, मां-बाप की हत्या की धमकी; डर से घर से लाकर दिए जेवर

गोरखपुर कोतवाली क्षेत्र के जगरनाथपुर में 13 वर्षीय बच्चे को पिस्टल दिखाकर उसके माता-पिता की हत्या की धमकी देने और घर से जेवर लाने के लिए मजबूर करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि मोहल्ले के ही एक नाबालिग ने बच्चे को डराकर घर से चार सोने की चूड़ी, दो अंगूठी और दो झुमके मंगवाए। डर के कारण बच्चे ने जेवर आरोपी को दे दिए। पिता की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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