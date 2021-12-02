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संवाद न्यूज एजेंसीजींद। चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय (सीआरएसयू) में बुधवार को उत्तर क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ। 28 नवंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में उत्तर भारत के नौ राज्यों के 65 विश्वविद्यालयों की टीमें अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी।प्रतियोगिता के लिए कुल 80 विश्वविद्यालयों ने पंजीकरण करवाया था, जिनमें से 65 टीमें मैदान में उतरी हैं। प्रतियोगिता का आयोजन विश्वविद्यालय की स्पोर्ट्स काउंसिल की ओर से किया जा रहा है। प्रतियोगिता के पहले दिन कई रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय ने क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू को 50-26 से हराया। एमिटी यूनिवर्सिटी हरियाणा ने एसडीजी ग्लोबल यूनिवर्सिटी को 53-26 और आईएमटी ने बीटेक यूनिवर्सिटी को 47-10 से शिकस्त दी। एसपीयू हिमाचल प्रदेश ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को 51-45 से हराया, जबकि एनआईआईएलएम यूनिवर्सिटी ने चितकारा यूनिवर्सिटी को 31-1 से पराजित किया। इसी प्रकार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राय ने एसएसजे अल्मोड़ा को 35-21 और सीएएसयूजे जम्मू ने शासकीय विश्वविद्यालय को 33-20 से हराया। राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय ने महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली को मात दी। गोरखपुर विश्वविद्यालय ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय को 47-13 और मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय ने केएमसीएलयू को 38-12 से हराया। दिन का सबसे एकतरफा मुकाबला यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और डीसीआरयूएसटी मुरथल के बीच रहा, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय ने 133-6 से शानदार जीत दर्ज की। वहीं, एसबी यूनिवर्सिटी फरीदाबाद के खिलाफ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को वॉकओवर मिला। गुरु काशी यूनिवर्सिटी ने गीता यूनिवर्सिटी को 31-3, डीएडी ने सीबीएलयू भिवानी को 20-13 और एचपीयू शिमला ने एमबीएसपी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को 42-15 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया।