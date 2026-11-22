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ट्रेन का ठहराव आणंद, छायापुरी, रतलाम, नागदा, कोटा, सवाई माधोपुर, आगरा, टूंडला, इटावा, कानपुर, ऐशबाग, बाराबंकी, गोंडा और बस्ती समेत कई स्टेशनों पर होगा। इसमें कुल 18 कोच लगाए जाएंगे। इनमें 10 शयनयान, पांच सामान्य द्वितीय श्रेणी, एक कुर्सीयान और दो एसएलआर कोच शामिल होंगे। संवाद विज्ञापन

ट्रेन का ठहराव आणंद, छायापुरी, रतलाम, नागदा, कोटा, सवाई माधोपुर, आगरा, टूंडला, इटावा, कानपुर, ऐशबाग, बाराबंकी, गोंडा और बस्ती समेत कई स्टेशनों पर होगा। इसमें कुल 18 कोच लगाए जाएंगे। इनमें 10 शयनयान, पांच सामान्य द्वितीय श्रेणी, एक कुर्सीयान और दो एसएलआर कोच शामिल होंगे। संवाद

गोरखपुर। दिवाली और छठ के बाद यात्रियों की वापसी की सुविधा के लिए रेलवे 21 नवंबर को अहमदाबाद से मुजफ्फरपुर के लिए एकल यात्रा त्योहार विशेष ट्रेन चलाएगा। 09457 नंबर की यह ट्रेन अहमदाबाद से दोपहर 3:30 बजे रवाना होगी। अगले दिन शाम 6:55 बजे गोरखपुर पहुंचेगी और पांच मिनट बाद देवरिया सदर के लिए रवाना होगी। देवरिया सदर में रात 8:30 बजे ठहराव के बाद छपरा होते हुए तीसरे दिन सुबह 2:55 बजे मुजफ्फरपुर पहुंचेगी।