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05101 गोरखपुर-शकूरबस्ती (दिल्ली) त्योहार विशेष ट्रेन में 29 नवंबर को वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में चार और वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में आठ बर्थ उपलब्ध हैं। 05048 बनारस-कोलकाता त्योहार विशेष ट्रेन में 24 नवंबर को वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 495 बर्थ उपलब्ध हैं।पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि 03528 गोरखपुर-आसनसोल त्योहार विशेष ट्रेन में 21 नवंबर को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 59 और तृतीय श्रेणी में 230 बर्थ उपलब्ध हैं। 28 नवंबर को इस ट्रेन में वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी की 75, तृतीय श्रेणी की 342 और स्लीपर श्रेणी की 317 बर्थ उपलब्ध हैं।