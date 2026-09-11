Old Is Cool: एआई के दौर में Gen Z के बीच 80s Vintage Look क्यों वायरल, क्या है नॉस्टैल्जिया की क्रेविंग?

AI ने पुराने दौर को बना दिया आसान

पहले किसी फोटो को पुराने दौर जैसा बनाने के लिए फोटो एडिटिंग की जरूरत पड़ती थी। अब AI ने यह काम काफी आसान कर दिया है। एक सामान्य फोटो दीजिए और AI उसे 80s के फैशन, हेयरस्टाइल, कारों और पुराने कैमरे जैसे विजुअल्स के साथ नया रूप दे सकता है। यही वजह है कि रेट्रो ट्रेंड सिर्फ देखने तक सीमित नहीं रहता। लोग अपनी तस्वीर बनाते हैं, उसे पोस्ट करते हैं और फिर दूसरे लोग उसी अंदाज को दोहराते हैं। यानी कंटेंट सिर्फ देखा नहीं जाता, लोग खुद उसका हिस्सा बन जाते हैं।

Gen Z को इसमें क्या मिलता है?

Gen Z का इंटरनेट कल्चर सिर्फ जानकारी लेने तक सीमित नहीं है। किसी ट्रेंड में शामिल होना, उसे अपने हिसाब से बदलना और फिर शेयर करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। 80s का ट्रेंड इसी वजह से तेजी से फैलता है। हर व्यक्ति एक ही आइडिया को अपनी फोटो, कपड़ों और पसंद के हिसाब से बदल सकता है। इसमें पुराना भी है और नया भी। दौर पुराना है, लेकिन उसे दिखाने का तरीका पूरी तरह नया है।

विंटेज लुक क्यों बन रहा है 'कूल'?

Gen Z के लिए रेट्रो का मतलब सिर्फ अतीत में लौटना नहीं है। पुराने फैशन, कैमरा लुक, हेयरस्टाइल, कारों और टेक्नोलॉजी को नए तरीके से अपनाना ही इसे विंटेज लुक देता है। यानी जो चीजें कभी पुरानी मानी जाती थीं, वही अब सोशल मीडिया पर अलग और कूल दिख सकती हैं। AI इस लुक को अपनाना और अपनी तस्वीरों में इस्तेमाल करना और आसान बना देता है।

नॉस्टैल्जिया सिर्फ यादों की बात नहीं

नॉस्टैल्जिया को लेकर हुए कई मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि पुरानी यादों से जुड़ी चीजें लोगों में खुशी और सामाजिक जुड़ाव की भावना पैदा कर सकती हैं। लेकिन Gen Z के मामले में एक दिलचस्प बदलाव है। यहां नॉस्टैल्जिया हमेशा अपनी यादों से नहीं आता। कई बार युवा उस दौर की तरफ आकर्षित होते हैं, जिसे उन्होंने खुद कभी देखा ही नहीं।

सोशल मीडिया इस भावना को और मजबूत करता है। एक पुरानी फिल्म, गाना, फोटो, फैशन या टेक्नोलॉजी कुछ ही समय में नई पीढ़ी के लिए नया ट्रेंड बन सकती है।

सोशल मीडिया पर 'वाइब' क्यों जरूरी है?

आज सोशल मीडिया पर सिर्फ यह मायने नहीं रखता कि कंटेंट में क्या कहा जा रहा है। यह भी मायने रखता है कि वह कैसा दिखता है और लोग उससे कितना जुड़ पा रहे हैं। Gen Z के लिए मीम्स, Reels, म्यूजिक, ट्रेंड्स और विजुअल कंटेंट इंटरनेट की रोजमर्रा की भाषा बन चुके हैं। ऐसे में 80s का विंटेज लुक भी इसी विजुअल भाषा का हिस्सा बन जाता है।

80s से लेकर AI तक

Gen Z के लिए 80s का यह ट्रेंड सिर्फ पुराने जमाने की वापसी नहीं है। यह दिखाता है कि इंटरनेट किस तरह अलग-अलग दौर की चीजों को उठाकर उन्हें नए रूप में पेश करता है। पुराने कपड़े, कैमरे, कैसेट, कारें और टेक्नोलॉजी अब विंटेज लुक और स्टाइल का हिस्सा बन सकते हैं। AI ने इस पूरे अनुभव को और आसान बना दिया है। यानी Gen Z ने 80s को जिया नहीं, लेकिन इंटरनेट ने उसे उसकी अपनी भाषा में फिर से जिंदा कर दिया।