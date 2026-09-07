Dating Trend: क्या है Pheromone maxxing, डेट से पहले क्यों नहा नहीं रहे Gen Z पुरुष?

कहां से आया नहाने से जुड़ा यह आइडिया?

इस चलन को समझने के लिए 1995 में हुए चर्चित 'Sweaty T-shirt' प्रयोग का जिक्र जरूरी है। इसमें महिलाओं को अलग-अलग पुरुषों की पहनी हुई टी-शर्ट सूंघने को दी गई थीं। शोध में कुछ संकेत मिले कि महिलाएं कभी-कभी ऐसे पुरुषों की गंध को पसंद कर सकती हैं, जिनके प्रतिरक्षा तंत्र से जुड़े जीन यानी MHC उनके अपने जीन से अलग हों। लेकिन बाद के शोधों में इसके नतीजे एक जैसे नहीं रहे।



2020 में पहले किए गए कई अध्ययनों के विश्लेषण में भी इस बात के मजबूत सबूत नहीं मिले कि लोग लगातार ऐसे साथी को पसंद करते हैं जिनके MHC जीन उनसे अलग हों। इसलिए इस प्रयोग को आधार बनाकर यह कहना कि बिना नहाए रहने से प्यार या आकर्षण बढ़ जाएगा, सही नहीं होगा।

फिर Gen Z के बीच यह चलन क्यों चर्चा में है?

इसके पीछे सोशल मीडिया की 'आसान उपाय' वाली संस्कृति भी एक वजह हो सकती है। आज सोशल मीडिया पर बेहतर दिखने, ज्यादा आत्मविश्वासी बनने और डेट पर अच्छा प्रभाव डालने के लिए तरह-तरह के उपाय बताए जाते हैं। हर चीज का एक आसान तरीका खोजने की कोशिश होती है।



'Pheromone maxxing' भी इसी सोच का हिस्सा है। इसका आकर्षण इसलिए है क्योंकि लोगों को लगता है कि बिना ज्यादा मेहनत के कोई ऐसा तरीका मिल सकता है, जिससे वे दूसरे व्यक्ति को ज्यादा आकर्षक लगें। लेकिन रिश्ते किसी एक आसान उपाय से नहीं चलते। किसी को आपका आत्मविश्वास पसंद आ सकता है, किसी को आपकी बातचीत, किसी को आपका मजाकिया अंदाज और किसी को आपका व्यक्तित्व। सिर्फ शरीर की गंध से किसी रिश्ते का फैसला हो जाए, ऐसा विज्ञान ने साबित नहीं किया है।

क्या बिना नहाए डेट पर जाना सही है?

विशेषज्ञों के अनुसार, प्राकृतिक गंध और साफ-सफाई की कमी को एक जैसा नहीं समझना चाहिए। हर व्यक्ति की शरीर की अपनी प्राकृतिक गंध होती है और कई बार किसी करीबी व्यक्ति की खास खुशबू हमें अच्छी भी लग सकती है। खुशबू का संबंध यादों और भावनाओं से भी होता है।



लेकिन लंबे समय तक न नहाने से पसीना, बैक्टीरिया, मृत त्वचा और गंदगी शरीर पर जमा हो सकती है। इससे बदबू के साथ त्वचा संबंधी परेशानियां भी हो सकती हैं। और पहली मुलाकात में सामने वाले को यह समझाना कि साफ-सफाई की कमी असल में आकर्षण बढ़ाने की रणनीति है, शायद अच्छा प्रभाव डालने का सबसे बेहतर तरीका नहीं है।

तो क्या इस चलन में थोड़ी भी सच्चाई है?

इतना जरूर है कि इंसान प्राकृतिक गंध को महसूस करते हैं और उससे किसी व्यक्ति के प्रति पसंद या नापसंद बन सकती है। लेकिन इसे जानबूझकर न नहाने से जोड़ना सही नहीं होगा। अभी तक ऐसा कोई वैज्ञानिक फॉर्मूला नहीं है जो यह साबित करे कि नहाना छोड़ने से आकर्षण बढ़ता है।