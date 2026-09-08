Villain से Style Icon तक: जब ‘Bad’ कहलाना बन गया तारीफ, कैसे बदल गया ‘Baddie’ का मतलब?





Baddie शब्द का मतलब कितना बदला?



1980s-90s में ‘Baddie’ यानी विलेन

इस दौर में ‘Baddie’ शब्द का इस्तेमाल फिल्मों और टीवी शोज में विलेन या बुरे किरदार के लिए किया जाता था। यानी Baddie का सीधा मतलब था-Bad Women।



2000s में मतलब बदलने लगा

2000 के दशक की शुरुआत में हिप-हॉप कल्चर ने इस शब्द को नया मतलब देना शुरू किया। ‘Bad’ शब्द को एक पॉजिटिव अंदाज में इस्तेमाल किया जाने लगा और ‘Bad Woman’ का मतलब खूबसूरत और कॉन्फिडेंट महिला से जुड़ने लगा।



2010-2016 में Baddie Aesthetic की शुरुआत

Instagram के बढ़ते प्रभाव के साथ ‘Baddie Aesthetic’ एक अलग स्टाइल बनने लगा। शार्प आईलाइनर, कंटूर मेकअप, बॉडी-कॉन आउटफिट्स और कॉन्फिडेंट अंदाज इसकी पहचान बने।



2017-2020 में Gen-Z ने बनाया Mainstream

Gen-Z ने ‘Baddie’ को और पॉपुलर कर दिया। अब यह ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होने लगा जो अपने लुक, स्टाइल और एटीट्यूड को कॉन्फिडेंस के साथ कैरी करे।



2021-अब तक लुक से ज्यादा है Energy

अब ‘Baddie’ का मतलब सिर्फ खूबसूरत दिखना नहीं है। बोर्डरूम हो, जिम हो या 50 की उम्र-कॉन्फिडेंस और अपनी पर्सनैलिटी को पूरे दम के साथ कैरी करना ही Baddie Energy है।