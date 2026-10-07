Hair Care Tips: बाल धोते समय हाथ, कंघी या बाथरूम की नाली में कई सारे बाल दिखाई देना अक्सर लोगों को परेशान कर देता है। कई लोगों को लगता है कि शैंपू करने की वजह से अचानक बहुत ज्यादा हेयर फॉल होने लगा है। हालांकि, ऐसा जरूरी नहीं है।

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सामान्य तौर पर इंसान के सिर से रोज कुछ बाल झड़ते हैं और जो बाल पहले से ही अपने प्राकृतिक हेयर-ग्रोथ साइकल के अंत में पहुंच चुके होते हैं, वे बाल धोते समय एक साथ निकल सकते हैं। यही वजह है कि कुछ लोगों को शैंपू के दौरान सामान्य दिनों की तुलना में ज्यादा बाल दिखाई देते हैं।लेकिन अगर बालों का झड़ना लगातार बढ़ रहा है, सिर की मांग चौड़ी दिखाई देने लगी है, बालों की मोटाई कम हो रही है या सिर में खाली पैच नजर आने लगे हैं, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हेयर फॉल के पीछे तनाव, पोषण की कमी, हार्मोनल बदलाव, कुछ स्वास्थ्य समस्याएं, आनुवंशिक कारण और बालों की गलत देखभाल जैसी कई वजहें हो सकती हैं। इसलिए केवल नहाते समय दिखाई देने वाले बालों की संख्या देखकर घबराने के बजाय पूरे पैटर्न पर ध्यान देना जरूरी है।

जब बाल लंबे समय तक नहीं धोए जाते, तो जो बाल प्राकृतिक रूप से झड़ चुके होते हैं वे दूसरे बालों के बीच फंसे रह सकते हैं। शैंपू और पानी लगाने के दौरान ये बाल एक साथ निकलते हैं। इसलिए ऐसा लग सकता है कि अचानक बहुत ज्यादा बाल झड़ रहे हैं।



इसके अलावा, लंबे बालों में झड़े हुए बाल ज्यादा दिखाई देते हैं। अगर कोई व्यक्ति रोज बाल धोता aहै और दूसरा व्यक्ति कई दिनों के अंतराल पर बाल धोता है, तो दोनों को वॉश के दौरान दिखाई देने वाले बालों की संख्या अलग हो सकती है।

आमतौर पर सही तरीके से शैंपू करना अपने आप में हेयर फॉल का मुख्य कारण नहीं माना जाता। लेकिन बहुत गर्म पानी, बालों को जोर से रगड़ना, नाखूनों से स्कैल्प खुजलाना या गीले बालों को जोर से खींचना बालों के टूटने को बढ़ा सकता है। इसलिए बाल धोते समय स्कैल्प को हल्के हाथों से साफ करें और बालों को रगड़ने या खींचने से बचें।





कब हेयर फॉल को लेकर चिंता करनी चाहिए?

अगर कुछ समय से लगातार बाल सामान्य से ज्यादा झड़ रहे हैं, बालों की मोटाई कम हो रही है, हेयरलाइन पीछे जाती दिखाई दे रही है या सिर पर गोल-गोल खाली पैच बनने लगे हैं, तो त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहतर है।

खास तौर पर अचानक और तेजी से बढ़ा हेयर फॉल किसी अंतर्निहित समस्या से जुड़ा हो सकता है। ऐसे मामलों में केवल घरेलू नुस्खों पर निर्भर रहने के बजाय सही कारण का पता लगाना जरूरी है।





बालों को धोते समय किन बातों का ध्यान रखें?

बाल धोने के दौरान बहुत गर्म पानी की जगह सामान्य या हल्के गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। शैंपू को स्कैल्प पर धीरे-धीरे लगाएं और गीले बालों को जोर से कंघी करने या तौलिये से रगड़ने से बचें।

साथ ही, पर्याप्त प्रोटीन और संतुलित पोषण लेना भी बालों की सेहत के लिए महत्वपूर्ण है। अगर हेयर फॉल लगातार बना हुआ है, तो डॉक्टर की सलाह लेना सबसे सही कदम है।